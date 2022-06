Scappa da casa per togliersi la vita, salvato all'ultimo minuto dai carabinieri

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Borgo San Lorenzo, impegnati in servizio perlustrativo sul territorio, sono stati avvicinati da un padre, preoccupato per le sorti del proprio figlio, un uomo adulto, allontanatosi da casa con propositi suicii. In breve tempo è stata individuata la vettura dell’uomo, ma non c'era la traccia del proprietario. Mentre erano in atto le ricerche, aveva inviato una foto inquietante ai suoi congiunti, con una corda al collo, in un luogo però conosciuto dai parenti.

I Carabinieri hanno così raggiunto il posto. Sono seguiti momenti concitati: l’uomo, alla vista del personale in uniforme, già con la fune legata al collo, si è lasciato cadere dalla sedia. I militari lo hanno sollevato di peso e liberato dal rischio di soffocamento.

Questi ultimi lo hanno preso in carico, fornendogli l’assistenza e il supporto necessario. Il padre, dopo aver abbracciato i due carabinieri, ha raggiunto suo figlio.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).