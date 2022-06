Concessioni su aree pubbliche di Pisa, approvato il rinnovo

E’ stata approvata nel corso dell’ultima Giunta Comunale la delibera che stabilisce il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio, attività di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e rivendite di giornali su area pubblica, fino al 31 dicembre 2032.

Con questo atto l’Amministrazione comunale finalizza il procedimento avviato il 31 dicembre 2020, data di scadenza delle concessioni di aree di proprietà comunale per l’esercizio del commercio, termine poi prorogato ex lege. In applicazione della vigente normativa statale e regionale, viene fissato il nuovo termine di scadenza delle concessioni al 31.12.2032.

“Si tratta di un provvedimento fondamentale - ha dichiarato l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini - che riguarda una materia complessa e una normativa contraddittoria, disciplinata anche dal diritto comunitario. La determinazione assunta dal Comune di Pisa è volta a rispondere alle esigenze delle imprese del commercio, in particolare di quello su aree pubbliche. Un amministrazione comunale che vuole governare in maniera responsabile non può sottrarsi al proprio dovere e non può lasciare nell’incertezza tutte quelle imprese che svolgono un ruolo fondamentale per tutto il tessuto sociale, economico e produttivo”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa