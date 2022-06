Incendio in appartamento a Fucecchio, intossicato un 53enne

Incendio in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via San Giovanni, nei pressi del parco Corsini. Dalle 9.20 di questa mattina stanno intervenendo i vigili del fuoco di Empoli e di Castelfranco di Sotto. L'incendio è stato estinto e una persona rimasta intossicata dai fumi inalati, un 53enne, è stata presa in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Per lui le condizioni di salute sono buone. Sul posto la Pubblica assistenza di Fucecchio.