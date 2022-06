Tragedia a Signa, muore 19enne nell'incidente stradale. Ferite gravi due minori

Muore un 19enne a Signa ieri sera. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale nell'auto che stava guidando, con lui una 14enne e una 15enne che sono rimaste ferite in modo grave. La Mercedes Classe A è finita contro un albero mentre viaggiava in via Cattani Cavalcanti, strada che costeggia l'Arno. Pare che i tre stessero concludendo la serata di festeggiamento per l'ultimo giorno di scuola. I sanitari sono intervenuti poco prima della mezzanotte. Il giovane avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 13 giugno. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per estrarre le giovani ferite dall'abitacolo. Sul posto anche i carabinieri di Signa.