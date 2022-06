Musiche per la pace ai Loggiati di San Domenico, apertura straordinaria del Museo della Memoria

Musiche per la pace: martedì 14 giugno alle 21.30, sotto i Loggiati di San Domenico a San Miniato, appuntamento con un concerto speciale organizzato dall'Amministrazione Comunale. Introduzione a cura dei Piccoli Archi e a seguire i brani che proporrà l'Insieme d'Archi.

Per l'occasione il Museo della Memoria, il cui ingresso si trova presso lo stesso loggiato, sarà aperto in via straordinaria dalle 21 alle 23. All'interno sono custoditi oggetti, foto e video-testimonianze conservate che raccontano le storie sanminiatesi del ventennio fascista e della Seconda Guerra Mondiale. Prima del concerto, allo Chalet San Miniato 2022, si terrà un'apericena raccolta fondi per la popolazione ucraina, organizzata da Movimento Shalom.

Il Museo della Memoria è stato realizzato in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa che ha avuto il compito, tramite il Laboratorio Dreams Lab, di curare lo sviluppo delle applicazioni multimediali a carattere divulgativo di ultima generazione per promuovere la salvaguardia della memoria storica. Al suo interno sono raccolte gran parte dalle memorie dei cittadini che, attraverso oggetti, lettere, fotografie e video-memorie, hanno voluto raccontare la loro storia. Le tre sezioni abbracciano un periodo compreso tra il 1921 ed il 1946.

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio. Per informazioni su orari e biglietti è possibile consultare il sito www.coopculture.it alla pagina di San Miniato.

