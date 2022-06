Omicidi di Sarzana, Bedini rimane in carcere. In casa sua documenti della trans

Un vizio di procedura avrebbe potuto portare alla scarcerazione di Daniele Bedini, artigiano di Carrara accusato di aver ucciso la prostituta Nevila Pjetri e la transessuale Camilla a Marinella di Sarzana. Il gip del tribunale della Spezia non ha convalidato l'arresto per il difetto legato agli orari del fermo ma Bedini rimane comunque in carcere per i gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Nello specifico in casa di Bedini a Carrara sono stati trovati i documenti della transessuale oltre ad altri effetti personali della vittima. La conferma arriva anche dall'avvocato di Bedini, in un'intervista alla Rai.