Incidente sulla costa maremmana: 4 giovani feriti, due gravi

Quattro feriti, due gravi in elisoccorso all'ospedale di Siena. L'incidente è avvenuto a Castiglion della Pescaia alle 4.30 di questa notte sulla Sp3 verso Macchia Scandona. I due più gravi hanno 18 e 19 anni, giovani anche gli altri feriti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari inviati dal 118. I 4 pare che viaggiassero tutti sulla stessa auto. Non è escluso che l'incidente possa essere accaduto in seguito a un'inversione di una delle due vetture coinvolte.