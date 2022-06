Porta via le schede elettorali dal seggio, protagonista un'anziana nel Pistoiese

Si è portata via le schede elettorali inserendole nella borsa, forse per un malinteso con la presidente di seggio. Protagonista un'anziana elettrice che in tarda mattinata a San Marcello Piteglio (dove si vota anche per le comunali) ha causato anche l'intervento dei carabinieri. L'anziana ultrasettantenne avrebbe spintonato anche la presidente di seggio, la quale stava cercando di farsi ridare le schede sottratte. L'anziana non è stata per il momento denunciata.