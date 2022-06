Abc,gli Under 13 vice campioni toscani

Dopo gli Under 15 Eccellenza, anche gli Under 13 Abc di Matteo Bruni e Alessandro Mostardi si laureano vice campioni toscani. A decidere l’assegnazione del titolo regionale è stata la finalissima contro la Sancat Azzurra, che si è imposta per 69-52 portando a casa l’ambito primo posto. Nei quarti di finale i gialloblu hanno battuto l’Us Livorno Bianca per 70-65 mentre in semifinale hanno avuto la meglio sul Valdelsa Basket per 65-72. Un grandissimo risultato per la truppa castellana a coronamento di una stagione meravigliosa, frutto dell’impegno e della costanza profusi nel lavoro quotidiano in palestra. Un abbraccio a Riccardo Costantini, costretto per infortunio a sostenere i suoi compagni dalla tribuna e che tutti aspettiamo al più presto in campo.

A ragazzi e staff, dunque, i complimenti dell’intera società Abc per la bellissima stagione di cui sono stati protagonisti e per il prestigioso traguardo raggiunto, fieri di voi!

LE GARE

QUARTI DI FINALE: ABC CASTELFIORENTINO – US LIVORNO BIANCA

Nella prima gara della competizione i gialloblu approcciano con grandissima autorità provando ad indirizzare la sfida contro l’Us Livorno già nel primo quarto, chiuso sul 26-10. Nella seconda frazione, però, la squadra labronica gira l’inerzia e ricuce in parte lo strappo andando al riposo lungo sul 41-32. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc difende il vantaggio accumulato (59-51 al 30′) e nell’ultimo quarto i gialloblu sono bravi a rispedire al mittente gli attacchi di Livorno, la cui rimonta si ferma sul -5.

