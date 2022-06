Di corsa per Castelfiorentino con la 'Staffetta Urban Running'

Mercoledì 15 giugno Castelfiorentino ospiterà la seconda edizione della “Staffetta Urban Running”, nell’ambito del 14° Trofeo Giracastello. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è organizzata dalla Polisportiva I ’Giglio in collaborazione con Avis Comunale di Castelfiorentino e “Sei di Castelfiorentino se…”, con il supporto del comitato Uisp Empoli Valdelsa e dell’Area Atletica Leggera Uisp.

«Dopo una prima edizione di prova - spiega Tiziano Marzotti, responsabile del Settore Atletica della Polisportiva I’ Giglio - arriviamo a questa seconda edizione più carichi che mai. L’organizzazione è stata complessa, specie dopo due anni di stop forzato. Tuttavia, abbiamo fatto un importante lavoro di coordinamento con le realtà che collaborano alla manifestazione e ci aspettiamo una buona risposta. La gara partirà dal Teatro del Popolo, in piazza Gramsci, e attraverserà il centro per poi giungere all’arrivo di via Bovio. Abbiamo voluto, inoltre, unire la parte agonistica a quella culturale con la promozione di una passeggiata aperta a tutti, che partirà dopo la staffetta e toccherà i punti principali di Castelfiorentino con la partecipazione di una guida esperta».

«Come Uisp - afferma il responsabile del Settore Atletica Uisp Empoli Valdelsa - stiamo cercando di supportare tutte le società affiliate nel riportare il livello di partecipazione ai livelli pre-Covid. L'atletica I'Giglio non si è mai fermata e siamo felici per questa gara su strada che si aggiunge alle altre già organizzate in Valdelsa. Si tratta di un altro importante segnale di vivacità del settore Atletica».

La staffetta competitiva avrà una lunghezza di 3 chilometri per un totale di sei giri, due per ogni staffettista. Il ritrovo è previsto in piazza Gramsci, davanti al Teatro del Popolo, alle 19. La partenza della staffetta sarà alle 20.30, mentre la passeggiata, curata da “Sei di Castelfiorentino se…”, prenderà il via alle 21.30.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa