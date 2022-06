Ippica e inclusione, Empoli protagonista tra sport e solidarietà

Grande festa ieri al Centro Ippico Empolese insieme all’Associazione “Noi da Grandi”, caroselli e gimkane integrate con tantissimi partecipanti. Si sono esibiti i ragazzi dell’Ippoterapia insieme agli allievi della Scuola di Equitazione: "Vedere il lavoro dei Tecnici Federali, Elena Cannatà, Ottavia Corti e Meike Raupach che hanno saputo costruire, grazie alla loro preparazione, è stato uno spettacolo straordinario".

Alla fine dello spettacolo c’è stata anche la donazione di € 1000 da parte dell’Associazione “Se Sei di Ponzano” a “Noi da Grandi”, fondi raccolti nell’occasione della cena svoltasi venerdì sera appositamente per finanziare il progetto “Estate Integrata” a favore dei ragazzi con disabilità.

"Vogliamo ringraziare per la loro presenza il Vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini, il Senatore Dario Parrini, l’Assessore Giulia Terreni e Adolfo Bellucci, il Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassie il Consigliere Comunale Roberto Caporaso per i loro interventi. Ascoltare da loro quanto il Centro Ippico Empolese sia diventato importante per il territorio ci rende orgogliosi del nostro operato e ci motiva a continuare ad unire la nostra passione e il nostro impegno al fine di essere sempre di più un riferimento per tutti gli abitanti dell’Empolese Valdelsa. Non solo ci confermiamo come Centro Sportivo di alto livello ma anche come un luogo di integrazione per i ragazzi con disabilità e un punto di aggregazione sereno e sicuro per tutti i nostri ragazzi. Orgogliosi di essere definiti un’Eccellenza" dicono dal centro.