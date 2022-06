Dalla Notte per la Pace a piazza del Carmine, continuano le manifestazioni per l'Ucraina

Sono passate tre settimane dalla Notte per la Pace organizzata alla Vela di Avane e, purtroppo, i venti di guerra continuano a soffiare sempre più forti e le preoccupazioni che gli ospiti manifestarono in quell’occasione sono ancora ben presenti. Mentre da un lato si assiste quasi ad un’assuefazione alla guerra da parte dell’opinione pubblica, dall’altro c’è una sempre maggior parte della popolazione che chiede la pace, come dimostrato dalla presenza massiccia alla nostra serata ed alle varie altre manifestazioni che ci sono nel paese. Una richiesta che la politica pare ignorare mentre sono ormai quotidiane le richieste di aumentare l’invio di armi chiedendone di sempre più letali. Proprio per questi motivi, noi che ci riconosciamo in ‘Empoli per la pace’, parteciperemo all’iniziativa in programma mercoledì prossimo, 15 giugno, in piazza del Carmine a Firenze dal titolo: diplomazia, basta armi. Anche noi saremo in piazza del Carmine per far sentire la nostra voce ed urlare la nostra voglia di pace

Fonte: Empoli per la pace