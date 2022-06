Due bronzi per Canottieri Limite ai campionati italiani di Corgeno

Fine settimana da ricordare per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica che sullo sfondo suggestivo del Lago di Comabbio nei pressi di Varese, ha partecipato ai campionati italiani Junior, Pesi leggeri e assoluti portando una delegazione di quattordici atleti e cinque imbarcazioni. Nel Singolo Junior femminile Francesca Benigni dopo aver disputato batteria e recuperi non riesce ad approdare in finale per una manciata di secondi, considerando il livello delle avversarie e il crono ottenuto, il risultato è positivo. Prestazione di rilievo anche per il due senza junior di Elia Ceccanti e Edoardo De Vito che seppur di categoria Ragazzi hanno gareggiato contro avversari più grandi passando batteria di qualificazione e semifinale. Per loro un meritatissimo sesto posto in finale che vale come esperienza per le gare future. Finale diretta per il quattro di coppia pesi leggeri di Dario Biondi, Ernesto Rabatti, Samuele Gori e Lorenzo Bonaffini hanno dato il tutto e per tutto segnando anche loro un ottimo crono che non è sufficiente però a portali sul podio, quinto posto finale per loro. Finale diretta anche per il due con junior di Edoardo Busoni Matteo Rimoli e il timoniere Lorenzo Scaffi, gara in rimonta la loro che a cinquecento metri dal traguardo vedeva i tre limitesi saldi in quarta posizione, ma con un cambio di passo repentino e una chiusura finale allo stremo delle forze riescono a prevalere sugli avversari della Canottieri Pescate per soli quattro decimi di secondo conquistando così una meritatissima medaglia di bronzo. È la volta del quattro senza junior di Daniele Cecchi, Matteo Brunetti e dei due Ragazzi Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà, dopo aver vinto la batteria di qualificazione prendono parte alla finale che vede avversari non solo più grandi di età ma anche più esperti. Dopo una partenza fulminante si mettono nel gruppo di testa che vede Canottieri Lario in prima posizione Limite in seconda e Fiamme Gialle in terza. È proprio l’equipaggio delle fiamme gialle che sferra un attacco nelle fasi finali strappando la seconda piazza all’equipaggio Limitese, un ottimo terzo posto per i giovani portacolori bianco celesti. I tecnici si sentono soddisfatti della trasferta e dei risultati degli equipaggi, il prossimo appuntamento è tra due settimane al centro federale di Piediluco per i campionati italiani ragazzi e under 23.

Fonte: Ufficio Stampa