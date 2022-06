Elezioni Bagni di Lucca, confermato il sindaco Michelini (Csx)

Nel comune termale di Bagni di Lucca gli elettori hanno deciso il destino dell'amministrazione comunale per i prossimi 5 anno. Ha vinto infatti Paolo Michelini, sindaco uscente, con il 43,81% dei voti e 8 seggi conquistato. Ricordiamo che c'erano in ballo quattro liste.

Il centrosinistra aveva preferito il sindaco uscente Paolo Michelini.

Il centrodestra si presenta diviso. Fratelli d'Italia correva da solo, il partito di Giorgia Meloni ha scelto come candidata Annamaria Frigo con 'Per Bagni di Lucca'. Il risultato è del 14,03% e 1 seggio ottenuto.

L'altro schieramento di destra vedeva invece raggrupparsi anime della Lega e di Forza Italia, confluite nella civica 'Progetto Futuro' che ha come candidato il farmacista Massimo Betti. La coalizione è stata premiata con il 38,49% dei voti e 3 seggi.

A correre per la carica di primo cittadino c’era anche Paolo Bianchi, appoggiato dalla lista 'Bagni di Lucca al centro', che rappresentava la corrente moderata. Per lui il 3,67% non è stato utile per avere seggi.