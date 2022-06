Elezioni Forte dei Marmi, Murzi batte il cugino Buratti

Da una capatina al mare a una alle urne per votare a Forte dei Marmi. Il 64,53% degli elettori ha detto la sua per nominare il futuro sindaco del piccolo ma importante comune versiliese. A vincere è stato Bruno Murzi, con il TT% dei voti.

Murzi, sindaco uscente con la lista 'Noi del Forte', si è preso 8 seggi e il 64,82%, rimanendo così per altri cinque anni a capo del comune costiero.

Dalla parte opposta della barricata il cugino Umberto Buratti. Sostenuto dalla lista 'Amo Forte' ed ex sindaco di Forte dei Marmi, ha ottenuto il 30,41% dei voti e 4 seggi.

Non entra in Consiglio l'ex luogotenente dei carabinieri in congedo Giuseppe Alaimo, a capo della lista 'Facciamo Centro'. Per questa compagine i voti ottenuti sono stati 189, ergo il 4,77%.