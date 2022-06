A Lucca sarà ballottaggio Raspini-Pardini

Non è bastato il primo turno a Lucca. Come ci si aspettava, la città tornerà a votare il 12 giugno, si va al ballottaggio. Il centrodestra e il centrosinistra si sfideranno alle urne di nuovo per decidere il successore di Tambellini.

Nel segno della continuità c'è Raspini, che al primo turno ha ottenuto più voti di tutti: ha preso quasi il 43%, quasi dieci punti in più dello sfidante di centrodestra.

Per il cdx ci sarà invece Pardini, che ha raggiunto circa il 34%. Proverà a rubare lo scettro al csx tra due settimane. Terzo tra i votati è Fabio Barsanti coi partiti di destra, arrivato al 9%.