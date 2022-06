Tomasi si tiene Pistoia: trionfo al primo turno, Fratoni sconfitta

Alessandro Tomasi resta sindaco di Pistoia. Ormai è ufficiale, il primo cittadino uscente si assesta intorno al 52% e quasi doppia il centrosinistra dell'ex assessora regionale Federica Fratoni. Il centrodestra si tiene il capoluogo provinciale dopo i primi cinque anni di governo.

Si tratta di un trionfo per Tomasi. Favorito, in tanti pensavano potesse vincere al ballottaggio ma il suo successo al primo turno non è quasi mai stato in discussione. Fratoni si è fermata vicino al 28%. A circa 12% invece l'altro sfidante di sinistra Francesco Branchetti.