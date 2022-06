Elezioni San Marcello Piteglio, Marmo riconfermato

A San Marcello Piteglio le urne sono chiuse. Il paese montano in provincia di Pistoia ha scrutinato tutte le sezioni e scoperto chi ha vinto le elezioni comunali. L'affluenza è stata del 46,52%, in corsa tre fazioni.

Luca Marmo si era candidato per un nuovo mandato con una lista che esprimeva le idee del centrosinistra. 'Prospettiva Futuro' invece era di centrodestra e aveva come candidato Franco Del Re. La terza lista vedeva come candidato sindaco il 58enne di Maresca Carlo Vivarelli, proveniente dal Partito Indipendentista Toscano.

A vincere è stato Luca Marcmo che ha festeggiato nella giornata di lunedì 13 giugno dopo lo scrutinio delle schede. Già a metà delle sezioni scrutinate è apparso chiaro il risultato del sindaco uscente.