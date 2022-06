Elezioni Serravalle, Lunardi mantiene il centrodestra al governo

Si è concluso il voto a Serravalle Pistoiese, la cittadina in provincia di Pistoia ha scrutinato tutte le sezioni e scoperto chi ha vinto le elezioni comunali. L'affluenza è stata del 57,82%, in corsa quattro fazioni.

A metà seggi scrutinati la vittoria del sindaco uscente Piero Lunardi con la lista civica di centrodestra 'Uniti per Serravalle per Lunardi' è certa. Il suo risultato si attesta attorno al 50%. Un'altra lista vedeva Sandro Cioni come esponente, si trattava di 'Insieme centrosinistra' con il Pd che tentava di riconquistare il comune della Valdinievole. I suoi consensi si sono fermati attorno al 30%.

I comunisti, con 'Comunisti per Serravalle', avevano scelto Giulia Romani come candidata. Infine Serravalle Civica aveva a capo Elena Bardelli. Entrambe hanno ottenuto circa il 6% delle preferenze.