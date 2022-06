Montelupo trasforma le strade in gallerie d'arte grazie a FACTO

Dopo due anni di fermo per la pandemia FACTO riparte con il nuovo progetto artistico “Viaventi” che coinvolge la città, artisti pop junior e senior e i cittadini e indice tre call: una per i cittadini, una per gli artisti e una per gli studenti delle accademie.

Le vie del centro storico di Montelupo Fiorentino sono per i montelupini le stanze e i corridoi della loro grande “casa”, e come tali vanno arredati per renderli più accoglienti. Il nuovo progetto di FACTO mira proprio a regalare alle strade della città e ai suoi cittadini spazi pubblici colorati, attraenti e freschi.

Alcuni mobili e oggetti di arredo delle case verranno esposti lungo Via XX settembre, Lungopesa Moustiers Saint Marie e Largo Manises dopo che alcuni artisti li avranno reinterpretati e trasformati in opere d’arte. A curare tutto il progetto è stato chiamato Matteo Bidini, fondatore della Progeas family e direttore della Street Levels Gallery di Firenze fino al 20 Le tre call, aperte fino al 9 luglio 2022, sono i pilastri di questo progetto che nasce dal basso: le due call per artisti professionisti di ogni età e per studenti di accademie di belle arti fino a 29 anni di età chiedono la presentazione di un progetto artistico da realizzare su varie tipologie di arredi e sono previsti premi in denaro, mostre e residenze; la call per cittadini invece mira a recuperare arredi in disuso per riciclarli in opere d’arte e a coinvolgere i cittadini stessi nella creazione del loro “salotto pubblico pop”.

“Il progetto nasce proprio dall’idea stessa che i montelupini hanno della propria città: per loro Montelupo è “casa”, soprattutto il centro storico che ha una dimensione fuori dal tempo. Tutti si conoscono, si salutano e si fanno favori. Questa dimensione mi ha spinto a immaginare le sue strade come corridoi e le sue piazze come stanze di una casa di tutti e per tutti, che ospita quadri, oggetti e pezzi di arredamento donati dai cittadini e arricchiti dagli artisti”, così dichiara Silvia Greco, la fondatrice di FACTO.

Il progetto è realizzato con la collaborazione di Lupus in grafica e la Proloco di Montelupo, ed è patrocinato dal Comune di Montelupo.

Fonte: Ufficio Stampa