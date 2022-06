Giornata del donatore di sangue: la cupola di Montaione si colora di rosso

Domani, per la giornata mondiale della donazione di sangue, la cupola della chiesa di San Regolo di Montaione domani si colorerà di rosso, come altri monumenti

Perché prprio domani? Karl Landsteiner (1868-1943) biologo dell’Università di Vienna nel 1900 scoprì i gruppi sanguigni per cui ebbe poi il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1930; scoprì anche nel 1940 il fattore Rh. Prima si credeva che tutti gli esseri umani avessero lo stesso sangue così che le trasfusioni erano rischiose. In onore del suo giorno di nascita il 14 giugno viene festeggiata la giornata mondiale del donatore di sangue dall’Organizzazione mondiale della sanità. La possibilità delle varie colorazioni della cupola fece parte del progetto per la sua ricostruzione ad opera degli architetti Silvano Salvadori e Antonio Tamburini, inaugurata nel 2019.

Fonte: Ufficio Stampa