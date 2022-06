Il regista Franco Taviani per il Dramma Popolare: "Pronto a fare una regia"

L'ha detto con chiarezza. "Pronto a fare una regia per San Miniato". Parola di Franco Brogi Taviani, regista, sceneggiatore e scrittore. Uomo di cultura di grande successo. Sanminiatese, soprattutto, fratello di Paolo e Vittorio Taviani con cui collaborò, giovanissimo, prima di intraprendere una propria carriera che ha incontrato e sperimentato vari linguaggi. Nella carriera di Franco Brogi Taviani c’è molto di tante cose. C’è anche tanto cinema, ovviamente. Al suo attivo ci sono di cinquanta titoli fra documentari, film per il cinema e per la Tv. Tra i numerosi premi vinti per il cinema, scrittura, documentari ricordiamo il Premio Solinas, Nastro d’Argento, Osella d’Oro, Leone D’Argento a Cannes per la pubblicità. Oggi Franco Taviani insegna filmmaking e recitazione in Italia, ha tenuto corsi di anche in numerose Università del Brasile e nelle Barbados.

Franco Taviani sarebbe il primo sanminiatese – se nei prossimi anni dovesse arrivare il progetto giusto su quale far decollare quest’impegno – a firmare una regia per il Teatro del Cielo di San Miniato. L'impegno, Taviani, l'ha preso durante la presentazione del suo ultimo romanzo a San Miniato, sabato scorso, dopo l'intervento del presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini nel quale si auspicava una possibile collaborazione futura del regista con l'ìmportante realtà del Dramma Popolare. La risposta del regista è stata entusiasta e nei prossimi anni potrebbe nascere il progetto giusto. A San Miniato Taviani, che mancava da molti anni in città, ha presentato "Le ricorrenze", un racconto avvincente, drammatico e poetico, che si svolge tra gli anni Venti del Novecento e l’inizio del nuovo secolo e che, mettendo sotto la lente l’esistenza di un uomo, racconta sorrisi, commozione, sogni di una vita, traversata da amori e disamori, per far emergere asprezze e tenerezze che si caricano di significati e riflessioni. Alla presentazione era presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Fonte: Ufficio stampa