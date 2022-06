Inaugurazione museo virtuale interattivo G.A.M.P.S a Scandicci

Il Gruppo Avis Mineralogia Paleontologia Scandicci, grazie al lavoro di appassionati nell’ambito delle scienze della terra, ha realizzato una raccolta mineralogica e paleontologica diventata oggi una vera e propria collezione. Una raccolta che permetterà, dal 15 giugno anche in maniera virtuale, di offrire a tutti una fotografia del passato della Regione Toscana utilissima soprattutto per i giovani e le scuole.

"Quella realizzata dall'Associazione G.A.M.P.S. - spiega la presidente della commissione cultura del consiglio regionale Cristina Giachi - è un’esposizione museale davvero unica che in questi anni si è fatto conoscere tramite il passaparola grazie ai tantissimi visitatori che restano estasiati dopo aver visto la mostra. Una straordinaria occasione non solo per gli appassionati, ma per tutte le scuole della toscana e per tutti coloro che hanno interesse per le meraviglie della nostra regione, anche quelle che raccontano la storia del territorio e le sue lontane origini. Da mercoledì 15 giugno alle 20 sulla pagina gamps.org, grazie alla tecnologia, sarà disponibile online un Virtual Tour gratuito delle sale espositive con punti di interesse multimediali, corredati di descrizioni bilingue. Un'esperienza unica per i visitatori grazie anche alla possibilità di immergersi totalmente tramite occhiali VR.

"Offrire un percorso mineralogico e paleontologico virtuale come questo - conclude Giachi - permetterà a tutte le scuole e gli studenti della toscana di avere una nuova possibilità per approfondire e vedere da vicino, anche se in realtà aumentata, una toscana così lontana dai giorni nostri ma altrettanto affascinante".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa