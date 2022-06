Montespertoli fa 3x3: successo per lo Streetball

Si è svolto nel fine settimana a Montespertoli nella nuova pistina del Piazzale Lotti il 1° Torneo di Streetball, organizzato dall'A.S.D. Montesport in collaborazione con UISP, patrocinato dal Comune di Montespertoli e che vede come main sponsor COOP Montespertoli e di S.B.F. di Brogi.

Al torneo hanno partecipato 20 squadre, per un totale di 80 ragazzi coinvolti over 16 di qualsiasi categoria, suddivisi in due tornei Amatori ed Èlite. Lo Streetball Montespertoli incarna in tutto e per tutto lo spirito sportivo del paese nell'obiettivo di giocare a basket in un clima d'amicizia e di sano agonismo sportivo. Amici, vicini di casa, compagni di squadra e tutti gli appassionati di basket, in tanti sono venuti anche da paesi limitrofi. Per rigenerarsi dalla fatica è stato coinvolto per le due giornate lo street-food de "I'Fagotto di' Chianti".

"È con enorme soddisfazione che abbiamo potuto assistere ad un momento di sport in un contesto che rievoca il passato sportivo di Montespertoli, la pistina è stata per anni il luogo dove le squadre montespertolesi disputavano i loro campionati ed era il luogo di aggregazione sociale, e grazie a Pietro e Lorenzo, coadiuvati dall'A.S.D. Montesport quello spazio è tornato a vivere con questo primo evento dopo la rigenerazione effettuata. Ora aspettiamo nuove iniziative in attesa della seconda edizione di questo Streetball." spiega l'Assessore allo Sport, Paolo Vignozzi.

“Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita di questa prima edizione, siamo veramente grati ai Commercianti del paese per aver messo a disposizione i premi. Per essere alla prima edizione siamo molto soddisfatti e già abbiamo nuove idee per organizzare la seconda il prossimo anno” spiegano Pietro Corti e Lorenzo Giotti, i ragazzi della Montesport che hanno organizzato in prima linea il torneo.

Il torneo di sabato, categoria Amatori, è stato vinto da una squadra di Firenze di nome "Bene ma non Ben Simons" e il torneo di domenica, categoria Èlite, dalla squadra di Certaldo "Space Jam".

