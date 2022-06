Piano Operativo a Montespertoli, ultimo incontro

Rimandato da martedì 14 a martedì 21 giugno, l'ultimo incontro per discutere nel dettaglio insieme ai cittadini la creazione del Piano Operativo a Montespertoli.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e devono essere un utile strumento per definire insieme all'Amministrazione Comunale e ai tecnici le necessità di tutela, trasformazione e valorizzazione delle varie aree urbane o rurali. Il Piano Operativo avrà una durata di cinque anni ed è questo il momento per ogni cittadino di manifestare il proprio interesse in tema di edilizia residenziale, verde pubblico, opere pubbliche, aree naturali e così via.

Negli incontri sono state fatte valutazioni sul territorio rurale e urbanizzato, spazi pubblici e spazi dedicati, questo ultimo incontro servirà per tirare le fila dell'analisi fatta insieme ai cittadini per dare modo ai tecnici di proseguire la stesura del PO.

Martedì 21 giugno è l'ultima occasione per portare le proprie indicazioni nella stesura del Piano Operativo e per definire insieme e nel dettaglio la necessità di tutela, trasformazione e valorizzazione delle varie aree urbane o rurali che andranno a creare il nuovo Piano Operativo Comunale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa