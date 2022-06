Question time con Enrico Letta e Giuseppe Conte a Pisa

“Question time” aperto al pubblico per Enrico Letta e Giuseppe Conte il 16 giugno alle 17 al Polo Piagge dell’Università di Pisa (Via Giacomo Matteotti, 11). I due leader animeranno insieme ad altri politici, in presenza o distanza, uno degli appuntamenti del XIV Convegno Internazionale della Società Europea di Economia Ecologica (ESEE) che si svolge a Pisa dal 14 al 17 giugno. La tre giorni di lavori, che si svolgerà in lingua inglese, porterà in città oltre 500 studiosi da tutto il mondo per parlare del ruolo della politica, della scienza e della società civile per sfuggire agli attuali percorsi di sviluppo insostenibile.

A chiusura dell’evento, la serata di venerdì 17 giugno sarà dedicata ai “Giochi per la sostenibilità” per grandi e piccoli, anche in italiano, presso la Stazione Leopolda di Pisa (Piazza Guerrazzi, 11).

Il Convegno, aperto al pubblico previa registrazione, ha il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Toscana e del Comune di Pisa, nonché dell’Università di Pisa.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa