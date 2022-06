Samuele Corsi presenta il suo libro a Roffia

Sabato 18 giugno 2022, ore 17.30 presso Associazione Culturale I Festaioli di Roffia, Via San Michele 2b, San Miniato PI, si terrà la presentazione del libro “Ti renderò felice” alla presenza dell’autore Samuele Corsi.

La presentazione sarà gestita interamente dall’autore che, con l’aiuto di attori e attrice di San Miniato, cercherà di trascinare gli spettatori in una dimensione onirica, proprio quella in cui i lettori vivranno leggendo le pagine del romanzo.

Non sarà la solita intervista all’autore ma "una vera e propria immersione in quel sogno fatto di amore, Dio, follia e vita che accompagnerà il lettore in un viaggio sospeso fra i deliri del protagonista e una realtà assolutamente crud"a.

Il libro è stato presentato per la prima volta il 25 aprile 2022 a “Lucca Città di Carta” in distribuzione in tutte le librerie e sulle più importanti piattaforme digitali: Feltrinelli, Hoepli, Rizzoli, Amazon, Ibs, Libro Co.

Fonte: Ufficio Stampa