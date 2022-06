Tony Awards, premi per l'opera del fiorentino Stefano Massini

Un fiorentino vince gli Oscar del teatro. Il 46enne Stefano Massini ha trionfato ai Tony Awards con 'The Lehman Trilogy'. A New York il toscano si è preso le luci della ribalta grazie alla trasposizione teatrale della sua opera più famosa.

'The Lehman Trilogy' ha vinto come miglior piece teatrale, miglior regia (con Sam Mendes, di 'American Beauty'), miglior attore (Simon Russell Beale), migliori luci e migliore scenografia. Cinque premi su otto nomination, un successo per il prodotto di Massini.

L'opera è una saga finanziaria di centocinquant'anni sulla famiglia protagonista di Wall Street. Sarà anche una serie tv grazie a Fandango.