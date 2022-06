Fermato in A1 con oltre trenta chili di hashish, arrestato

Aveva preso a noleggio un'auto per trasportare oltre trenta chili di hashish. La polizia stradale lo ha fermato per un controllo e ha scoperto il borsone pieno di stupefacente. Un 46enne è stato arrestato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 giugno nell'Aretino.

L'uomo era alla guida di un'utilitaria. Di origini calabresi ma residente in Germania, è stato fermato sull'A1 vicino a Arezzo e trovato con l'hashish in auto. Ha provato a fuggire dalla polizia ma è stato fermato al casello di Monte San Savino.

Il 46enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere. L'auto è stata sequestrata così come la droga e quattro telefoni cellulari dei quali l'uomo era in possesso.