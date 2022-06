Alla fiera di Vinci ecco il Musik Live Contest

Una produzione artistica e la registrazione professionale in alta definizione di un brano; la registrazione di un videoclip; un servizio fotografico.

Sono i primi tre premi che verranno assegnati agli altrettanti gruppi che saliranno sul podio del Musik Live Contest, la sfida che chiama a raccolta le band toscane composte da elementi di età compresa fra i 16 e i 35 anni.

L'evento è inserito all'interno della Fiera di Vinci e la finale è fissata per martedì 26 luglio alle 21.30 in Piazza della Libertà.

Il concorso musicale è organizzato da Musik Farm, in collaborazione con la Pro Loco di Vinci, il centro commerciale naturale Vincincentro, l'associazione Volo di Cecco Santi, Lizard Accademie Musicali e il negozio empolese di musica Bonistalli Musica.

C'è tempo fino al 6 luglio per presentare la domanda, che è reperibile insieme al bando sul sito ufficiale di Musik Farm, nella sezione Live Contest, al link musikfarm.it/contest.

Per poter partecipare alle selezioni è necessario inviare un videoclip o una perfomance live, una fotografia della band in alta risoluzione-una breve biografia, i testi delle canzoni suonate in gara e la scheda tecnica del gruppo.

Una commissione esaminerà il tutto e valuterà l'ammissione o meno alla gara musicale, nella quale ogni gruppo avrà a disposizione 20 minuti per esibirsi sul palco vinciano.

La band che si classificherà per prima potrà godere di una registrazione professionale in alta qualità di un brano, del valore di 500 euro; in palio anche una borsa di studio Lizard, un buono da spendere da Bonistalli Musica e ancora un'esibizione a Vinci Sound.

L'evento è patrocinato dal Comune di Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa