Clue, a Capraia e Limite un nuovo murale

Al via la seconda parte del progetto di rigenerazione urbana “CLUE- Capraia e Limite Urban Expression”, pensato per favorire il protagonismo giovanile con attività di coprogettazione, arte urbana e una gestione condivisa dell’ex magazzino comunale definendone uso, configurazione degli spazi e modalità futura di gestione.

Un percorso inclusivo iniziato lo scorso dicembre e promosso dal Comune di Capraia e Limite e dall’associazione culturale YAB, in collaborazione con la cooperativa Sociolab -Impresa sociale.

Dopo i laboratori con i 33 partecipanti al progetto e l'incontro con le terze medie della scuola “E.Fermi” per illustrarne i contenuti, adesso è arrivato il momento di realizzare il murales sulla facciata esterna dell’ex magazzino comunale che diventa così residenza artistica grazie alle street artist “A m'l rum da me”.

I lavori di realizzazione inizieranno domani, mercoledì 15 giugno, per concludersi domenica 19 giugno.

I partecipanti al progetto sono stati invitati a lavorare con le artiste, come hanno già fatto nella realizzazione del murales interno all’edificio.

“A m’l rum da me” è un collettivo composto da Carolina Barbieri, Martina Ceccarelli e Carlotta Moretti. Nasce nel 2017 a Carrara come progetto grafico teso a valorizzare in primis il territorio, il dialetto e le tradizioni del luogo tramite illustrazioni, grafiche e progetti artistici. Ad oggi sono diversi i progetti realizzati: tra i più recenti il murales “Sicurezza, giustizia e libertà” per il decimo anniversario della strage di Viareggio, “il Tabarro” murales realizzato per le donne di Giacomo Puccini a Lucca e l’intervento pittorico realizzato sul pavimento della corte interna dello Student Hotel di Firenze in occasione del Pride Month.

Il progetto CLUE è realizzato grazie al finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili” - in collaborazione con Anci - e al cofinanziamento del Comune di Capraia e Limite.

