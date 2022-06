Confronto tra consulte di Montopoli: "Mancanza di dialogo con il Comune, chiederemo un incontro"

Il 6 giugno scorso si sono incontrati al campo sportivo di via Bulignano i rappresentanti delle cinque consulte del Comune di Montopoli in Val d’Arno per confrontarsi e fare un resoconto e una valutazione delle attività fin ad oggi svolte. Nel corso dell’incontro sono emerse criticità e spunti di riflessione su cui lavorare per migliorare il dialogo, le attività e lo scambio di informazioni con l’Amministrazione per migliorare la reciproca collaborazione.

In particolare è emerso in modo diffuso l’insoddisfazione per la mancata realizzazione da parte dell’Amministrazione di opere infrastrutturali e interventi manutentivi da tempo programmati, tema ormai ricorrente in ogni incontro, ma soprattutto assistiamo impotenti e con rammarico nel veder fallito l’obiettivo primario attribuito alle consulte: promuovere e favorire l’effettiva partecipazione democratica dei cittadini all’amministrazione locale. Tale fallimento riteniamo sia causato dalla mancanza di un dialogo concreto e trasparente tra cittadini e amministratori che avrebbe dovuto concretizzarsi attraverso consultazioni, condivisioni e ascolto delle istanze. Ovviamente la mancanza di tutto ciò ha causato inevitabilmente un allontanamento dalla partecipazione alla vita pubblica e messo in discussione il ruolo e le attività delle consulte.

Questi temi saranno portati all’ordine del giorno dell’incontro che sarà richiesto a breve all’Amministrazione Comunale per capire quale funzione il Comune intende concretamente riconoscere a questo istituto.

Fonte: Le Consulte di Frazione