Teatro, cinema, musica e altro: Castelfiorentino si riempie d'eventi

Cinema, Teatro, Intrattenimento. A partire da sabato prossimo (18 giugno) e fino al 31 agosto i giardini dell’ex arena a Castelfiorentino (via XX settembre) si trasformeranno in un enorme palcoscenico naturale all’aperto, dove si potrà assistere a una serie di spettacoli teatrali curati dalle compagnie del territorio e dalla Fondazione Teatro del Popolo, seguire la programmazione del “Cinema sotto le stelle”, divertirsi con il Karaoke, giocare a Tombola, degustare prodotti tipici e tante altre iniziative.



Lo spazio, che sarà gestito da Trivia APS in collaborazione con le associazioni di Castelfiorentino, sarà utilizzato anche come punto di partenza per un inedito “Carnevale estivo” (mercoledì 28 giugno) o come punto di arrivo per alcuni Trekking “sotto le stelle” lungo la via Francigena, con partenza da varie località della Valdelsa.



Nel dettaglio, la programmazione del “Cinema sotto le stelle” à prevista ogni martedì e sabato dopo cena, mentre gli spettacoli teatrali – ad eccezione di una serata dedicata all”improvvisazione teatrale (“Battle Bit”, prevista mercoledì 22 giugno) – si concentreranno prevalentemente nei mesi di luglio e agosto. Fra questi, lo speciale programma del “Teatro fuori dal Teatro” a cura della Fondazione Teatro del Popolo (lunedì 11, 18 e 25 luglio, e gli spettacoli per bambini di mercoledì 6 e 13 luglio), la proiezione dello spettacolo di Contrad’Arte “Che il Ciel ci aiuti” (mercoledì 20 luglio) e infine la rassegna “Ora d’Aria” che vedrà protagonista la Compagnia “Passi di Luce” (giovedì 28 luglio) il “Gatteatro” (giovedì 4 agosto), il “Cerchio di Gesso” (giovedì 11 agosto).



Per chi desidera giocare a Tombola non dimentichi di annotarsi sull’agenda il giovedì sera (cinque serate, dal 23 giugno al 21 luglio), mentre un evento all’insegna della degustazione di prodotti tipici accompagnato da “calici sotto le stelle” è previsto mercoledì 27 luglio (“Gusto all’arena”). Mercoledì 3 agosto un appuntamento speciale: “Cocomero e Karaoke”; finale mercoledì 31 agosto con “Party Like a Castello”.



La programmazione estiva dell’ex Arena gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino ed è promossa in collaborazione la Fondazione Teatro del Popolo.



“Un bellissimo programma – osserva il Vicesindaco, Claudia Centi – che pone una pietra miliare al completo rilancio dell’ex Arena dopo due anni di restrizioni dovute alla Pandemia. Uno spazio finalmente vocato all’intrattenimento, al teatro, al cinema, oppure alle attività ludiche, senza particolari limiti di età. Riunire in una programmazione unica così tanti eventi non era assolutamente scontato, e perciò ringrazio Michele Cucchiara, in rappresentanza di Trivia APS, e tutte le associazioni che hanno collaborato insieme alla Fondazione Teatro del Popolo in un lavoro di squadra finalizzato a far rivivere questo spazio”.



“Mi fa enormemente piacere questo recupero alla socialità dei Giardini ex arena – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – un’area a verde fino a pochi anni fa sottoutilizzata e oggi resa finalmente accessibile a tutti – dagli anziani alle persone con difficoltà motoria – grazie alla realizzazione del nuovo Ascensore che collega Piazza Gramsci a Piazza delle Stanze Operaie, che contempla una fermata proprio ai giardini. Un’area che unisce idealmente le due “anime” del centro storico, e sulla quale torneremo presto con ulteriori interventi di riqualificazione che riguardano il “Chiassetto”. Intanto godiamoci questa prima programmazione estiva, così ricca e diversificata, per la quale ringrazio Michele Cucchiara, la Fondazione Teatro del Popolo e tutte le associazioni che da sempre sono una ricchezza per tutta la comunità di Castelfiorentino”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa