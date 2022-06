Giornata del donatore di sangue, appello della Regione ai giovani

Mai come oggi c’è bisogno di diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della condivisione: in questo senso la donazione di sangue è un eccezionale strumento di integrazione, che permette, di fatto, di superare ogni differenza. Così il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale saluta la Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra oggi, martedì 14 giugno. Per l’occasione, il palazzo del Pegaso s’illuminerà di rosso.

Il presidente della terza commissione condivide le parole del presidente della Repubblica, riguardo all’importanza della donazione di sangue. Donare è un gesto importantissimo, ricorda, soprattutto in questa fase segnata dalla pandemia, nella quale l'esigenza di proteggere la vita, la salute e i diritti della collettività è diventata un'emergenza globale.

Secondo il presidente, stiamo soffrendo una grave carenza di sangue ed emoderivati e l’estate è il periodo in cui si registra un fabbisogno maggiore, avverte il presidente, che rivolge il proprio ringraziamento ai donatori di sangue, che contribuiscono con generosità e responsabilità a diffondere la cultura del ‘dono’. La loro opera e quella delle associazioni di volontariato è ancora più preziosa in un periodo come quello che stiamo attraversando, perché nonostante le difficoltà, si sono impegnati a garantire comunque quelle terapie e quegli interventi salvavita che senza la donazione di sangue non sarebbero stati possibili.

Il presidente della commissione Sanità rivolge un appello a tutti, in particolare ai giovani, per la donazione. È un dovere civico, conclude. Avere coscienza per se stessi e per gli altri è il primo passo verso una comunità migliore.

Montemurlo, illuminata di rosso piazza della Libertà

Oggi è la Giornata mondiale del donatore di sangue. Anche il Comune di Montemurlo aderisce all'evento di sensibilizzazione promosso da Anci Toscana, Avis, Fratres e Fidas e stasera illuminerà di rosso piazza della Libertà come ringraziamento per l'opera meritoria di solidarietà svolta da tutti i donatori di sangue.

In piazza della Libertà saranno presenti i volontari di AVIS Montemurlo e Fratres Montemurlo che saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sull'importanza e le modalità della donazione di sangue e plasma.

"Donare sangue è un dovere civico e un prezioso gesto di solidarietà, fondamentale in tante circostanze legate alla salute. -spiegano insieme Marco Tofani, presidente provinciale di Avis e Alessandro Gavagni di Fratres Montemurlo- Ciascuno nel rispetto delle proprie individualità, come associazioni siamo insieme per perseguire il più alto obbiettivo della sensibilizzazione dei cittadini alla donazione di sangue. Stasera, per chi lo vorrà, saremo in piazza della Libertà per informare".

L'iniziativa è stata fortemente sostenuta dal sindaco Simone Calamai e dall'assessore alle politiche sociali Alberto Fanti. "Donare è un atto di amore verso il prossimo. Un gesto di solidarietà per garantire la salute di tante persone. Siamo felici di vedere Avis e Fratres insieme per sensibilizzare i cittadini a questo importante gesto".

