Il presidente del Consiglio regionale a Firenze per Pitti Uomo

Il presidente del Consiglio Regionale ha visitato questa mattina la 102esima edizione di Pitti Uomo. Il salone dedicato alla moda maschile contemporanea è tornato a svolgersi alla Fortezza da Basso dopo due anni di rinvii a causa della pandemia. 682 brand, di cui il 38% dall’estero, e 10 mila presenze sono i numeri dell’edizione “della ripartenza”.

Nel corso della sua visita il presidente ha incontrato l'imprenditore Brunello Cucinelli, Niccolò Ricci, amministratore delegato della Stefano Ricci, e Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la moda Italiana.

Ha poi voluto conoscere le due studentesse dell’Istituto Modartech di Pontedera, diretto da Alessandro Bertini, Carlotta Citi e Erika Guarino, che hanno ideato e sviluppato una linea di capi selezionati per l’esposizione in fiera che saranno poi commercializzati dal brand ZeroSettanta della Landi di Empoli.

Il presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana, ha affermato che è bello rivedere tanti protagonisti della moda e le migliori aziende del mondo a Firenze, che oggi è capitale della cultura e della moda internazionale. E ha aggiunto che è importante sapere che ci sono tante realtà come l’Istituto Modartech che formano ragazze e ragazzi a un accesso consapevole del mondo del lavoro. Un lavoro, quello della moda, non semplice che richiede ingegno, passione, manualità e sguardo al futuro. E proprio qui, ha concluso, si formano le generazioni di talenti che continueranno far crescere la Toscana e a portarla nel mondo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa