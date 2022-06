Iscrizioni servizi scolastici a Empoli, c'è tempo fino a fine giugno

C'è tempo fino al 30 giugno 2022 a Empoli per effettuare le iscrizioni e richiedere le agevolazioni ai servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola per l'anno scolastico 2022/23. È infatti possibile presentare la domanda unica sia per l’iscrizione sia per la richiesta di tariffa agevolata. La domanda di iscrizione ai servizi scolastici deve essere presentata in modalità esclusivamente online, collegandosi a https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità: con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); con Carta di identità elettronica con Pin; con Tessera Sanitaria con Pin.

Per agevolare le famiglie per le quali è impossibile l'invio della domanda per mancanza di strumentazione tecnologica, è presente all’Urp del Comune di Empoli uno sportello dedicato al servizio di assistenza compilazione domande, aperto il lunedì, dalle 14 alle 18, e il sabato, dalle 8.30 alle 12.30: è possibile fissare l'appuntamento chiamando lo 0571 757920 (Centralino). Il servizio resterà attivo fino al 27 giugno 2022.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito web del Comune al link https://www.comune.empoli.fi.it/uffici_e_servizi/settore-VII/scuola_refezione_sport/servizi-scolastici-iscrizioni.

Per informazioni relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il servizio Scuola e refezione scolastica nelle seguenti modalità: per email tramite l’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it; per telefono ai seguenti numeri: 0571 757721 (trasporto scolastico), 0571 757727 (pre-scuola), 0571 757726-757722 (mensa), 0571 757727 (agevolazioni mensa e trasporto).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa