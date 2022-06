Mps, il nuovo chief financial officer è Andrea Maffezzoni

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., riunitosi nella serata di ieri sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato all’unanimità la nomina di Andrea Maffezzoni quale nuovo Chief Financial Officer, carica che ricoprirà con effetto immediato.

Andrea Maffezzoni assume l’incarico a seguito delle dimissioni di Giuseppe Sica per motivi personali.

Il Consiglio di Amministrazione esprime i più sentiti ringraziamenti al dottor Sica per il contributo apportato nello svolgimento del suo incarico.

Andrea Maffezzoni, 50 anni, vanta una lunga carriera in UniCredit iniziata nel 1998 ricoprendo diverse posizioni fino alla nomina nell’aprile del 2017 di Head of Strategy and M&A, ruolo in cui ha supportato i vertici nella definizione, sviluppo e attuazione della strategia del Gruppo, e nell’agosto 2021 di Head of Group Capital, Performance and Shareholding Management.