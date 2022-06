Dal Tnt Empoli al mondiale: gioia per Ginevra Taddeucci

È festa per il nuoto empolese e per Tnt Empoli. La difficile situazione sul fronte degli impianti che grava ormai da due anni sulla società, trova un importante momento di esaltazione per il debutto mondiale della 25enne Ginevra Taddeucci nata e cresciuta in forza al Team Nuoto Toscana Empoli e adesso tesserata per le Fiamme Oro Napoli.

L'allieva di Pistelli è stata convocata dalla nazionale italiana per i campionati del mondo in programma a fine mese a Budapest. Con lei altre tre azzurre e 4 atleti per il settore maschile tra i quali spicca il nome del campione olimpico Gregorio Paltrinieri. Il gruppo raggiungerà la capitale ungherese il prossimo giovedì.