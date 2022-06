Piano operativo intercomunale Pontassieve-Pelago, chiuso il primo 'tour'

Si è concluso il primo “tour” di PianoMobile, il percorso di partecipazione per la redazione del Piano operativo Intercomunale (POI) dei Comuni di Pontassieve e Pelago. La postazione mobile ha attraversato luoghi strategici del territorio con tre giornate di ascolto per informare la cittadinanza sull’avvio del percorso e per raccogliere indicazioni, obiettivi e proposte sulla pianificazione. Siamo riusciti ad intercettare più di 150 cittadini e cittadine e il contributo di ognuno è stato fondamentale

Concluso questa prima parte la postazione del PianoMobile torna ad incontrare la cittadinanza e si apre nuovamente con due tavoli tematici per confrontarsi e costruire in maniera condivisa delle indicazioni per il nuovo Piano Operativo Intercomunale

Il tema del primo incontro sarà Abitare e vivere il territorio - rivitalizzazione dei centri storici e rilancio dell’offerta socio-culturale e aggregativa. L’appuntamento è per martedì 21 giugno dalle 17.30 alle 20.00 a Pelago ai giardini delle scuole elementari in via Vittorio Emanuele.

Il tema del secondo incontro sarà Lavorare e produrre - Riorganizzazione delle aree produttive e potenziamento del settore turistico. L’appuntamento è per giovedì 30 giugno dalle 17.30 alle 20.00 a Pontassieve ai giardini delle Montagnole in Piazza Mosca.

La partecipazione è aperta a tutti/e ma per ragioni organizzative vi chiediamo di iscrivervi al seguente form: https://bit.ly/3NSXF6Z

Fonte: Ufficio Stampa