Saldi estivi 2022 Toscana, 60 giorni di tempo per le migliori promozioni

Saldi estivi alle porte, tra meno di due settimane. La giunta regionale toscana ha dato il via libera: inizieranno il 2 luglio 2022, primo sabato del mese, e dureranno per sessanta giorni, ovvero fino a fine agosto. Nella delibera approvata su proposta dell’assessore all’economia Leonardo Marras si ribadisce il divieto a vendite promozionali, su prodotti non alimentari, nei trenta giorni che li precederanno, laddove questi siano oggetto di saldo.

I saldi di fine stagione si ripetono due volte l’anno e gli esercenti sono obbligati ad esporre in modo chiaro sia il prezzo della merce prima dei saldi sia quello scontato (o comunque la percentuale di ribasso applicata). Non è obbligatorio il cambio o il rimborso dopo l’acquisto, a meno che non si tratta di prodotti difettati o non funzionante. Il consiglio è quello di informarsi prima dell’acquisto sulle modalità di reso o sostituzione.