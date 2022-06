Sparatoria di Novoli, 4 chili di hashish a casa di uno dei feriti

Ci sono aggiornamenti per la sparatoria di via Baracca a Firenze. Oltre al fermo per il 72enne c'è di più. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nella casa del 52enne ferito e in prognosi riservata.

Il domicilio è a San Donnino, frazione di Campi Bisenzio, dove il 52enne vive con la compagna.

Nel garage sono stati rinvenuti otto panetti di hashish, per il peso complessivo di quattro chili. La donna è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio e portata a Sollicciano.