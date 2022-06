A pugno chiuso, due serate per lottare con Pci e Fgci a Empoli

Il Partito Comunista Italiano - PCI e la Federazione Giovanile Comunista Italiana - FGCI propongono per venerdì 17 e sabato 18 giugno due serate "per lottare e stare insieme", presso il Circolo ARCI di Santa Maria, a Empoli in Via Livornese 48.

"A pugno chiuso" è il significativo titolo delle due serate in rosso.

Venerdì 17, alle ore 21, il tema sarà il lavoro, che dovrebbe essere fonte di vita e dignità, ma che troppo spesso diviene precarietà e lutto. "Una guerra dove i morti sono sempre da una parte sola: omicidi sul lavoro, precarizzazione e caporalato", è il titolo del dibattito pubblico, che verrà introdotto da Giorgio Langella (Responsabile Dipartimento Lavoro del PCI), Nicolò Cortorillo (Segretario FLAI CGIL Livorno), Simone Fierucci (Disoccupato Bekaert - Ex RLS), Giuseppe Scavo (Referente regionale FGCI Toscana). Coordinerà Fabrizio Pedone (Responsabile Lavoro FGCI Toscana).

All'insegna dello stare insieme, ma sempre "a pugno chiuso" la serata di sabato 18, che verrà aperta alle 19.30 da una ricca cena buffet (contributo di 15 euro a persona e prenotazione obbligatoria al numero 347 607 3685).

Alle 21.30 la cantautrice Chiara Riondino si esibirà in un recital con le sue canzoni: "Le ragazze della guerra, con gli occhi chiari dentro un tempo duro, sfidavan la vita immaginando un futuro" è un toccante passaggio di un suo brano, che dà il titolo al recital.

Pci - Fgci