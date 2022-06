Bar e ristoranti Colle Val d'Elsa, gratis canone patrimoniale unico per occupazione suolo pubblico

Azzeramento del canone patrimoniale unico per l’occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti fino al 31 dicembre (COSAP).

Lo ha deciso la Giunta comunale per l’anno 2022 prolungando una precedente delibera assunta durante l’emergenza sanitaria e riferita ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico.

“Si tratta – spiega l’assessore alle attività produttive Grazia Pingaro – di una decisione assunta per sostenere, in questa fase ancora difficile di ripartenza e di aumento dei prezzi, le nostre attività commerciali. E’ stato un grande sforzo ma siamo riusciti a reperire le risorse anche quest’anno per garantire loro il suolo pubblico gratuito”.

La delibera, allo stesso tempo, prevede la rimodulazione della programmazione delle scadenze previste dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, per il solo anno, secondo il seguente calendario: Canone unico per l’esposizione pubblicitaria pagamento entro il 30 settembre, canone unico per l’occupazione del suolo pubblico pagamento entro il 15 luglio; canone mercatale pagamento entro il 15 luglio.

Fonte: Comune di Colle Val d'Elsa - Ufficio stampa