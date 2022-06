Bassini (Uniti per Volterra) su sospensione pediatria: "Triste segnale"

"Presso l'ospedale di Volterra è stata sospesa, ripetiamo "sospesa" l'attività di pediatria. Significa che se una famiglia dell'Alta val di Cecina con minore ha un'urgenza, questa se viene all'ospedale di Volterra non troverà il pediatra, ma sarà direttamente rispedito a Pontedera o altrove".

Inizia così l'affondo di Antonella Bassini (Lista Civica Uniti per Volterra).

"Una città de-pediatrizzata la nostra - prosegue -. Veramente un triste segnale, per una città dalle culle vuote e dal decremento demografico galoppante. Fino a pochi giorni fa si sbandieravano i finanziamenti all'ospedale, (per cosa non è dato sapere, da due anni), ma oggi perché non si parla mai di pediatria? Volterra ha bisogno di un Comune che sappia alzare la voce nei confronti della Regione, dell'Asl e di chiunque metta a dura prova i diritti dell'Alta Val di Cecina. Questo proprio in un periodo di massima affluenza alla città, perché con i molti turisti aumentano, inevitabilmente, gli accessi al Pronto Soccorso.

Proprio nei giorni scorsi, abbiamo avuto in città dei vip, uno dei quali è stato al nostro Ps per l'incidente di un parente, ovvero l'attore che fa Mr. Bean. Davvero un pessimo biglietto da visita per la Sanità Toscana, caro Presidente Giani e caro Assessore Bezzini. Un silenzio assordante, caro Sindaco Santi. I bambini e le loro famiglie meriterebbero delle risposte.

Fonte: Ufficio Stampa