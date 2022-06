Biblioteca San Giorgio: corsi di formazione e assistenza informatica

È un giugno fittissimo di opportunità per tutti i gusti quello di You Lab Pistoia, il maker space della Biblioteca San Giorgio. Oltre agli appuntamenti individuali per il rilascio dello Spid, che stanno avendo un grandissimo successo, per tutto il mese l'offerta di corsi di formazione e assistenza informatica è molto ricca: pronto soccorso informatico individuale, corsi di introduzione a Internet per principianti e di alfabetizzazione informatica, mini corso per imparare a usare Scratch e Twitch, due delle applicazioni più in voga in questo periodo e, per finire, due appuntamenti con il sempre apprezzatissimo You Lab Summer Camp.

Il calendario completo, con tutte le istruzioni per iscriversi, è disponibile sul sito della Biblioteca San Giorgio.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa