Campestre “Parco di Mondeggi”, corsa nel verde di Bagno a Ripoli

Scarpette, pronti via. Tutti di corsa nel verde, con la 2° Campestre “Parco di Mondeggi”, la manifestazione organizzata dal gruppo Podistico della Fratellanza Popolare di Grassina con il patrocinio del Comune, in programma domenica 19 giugno. Tre le distanze previste: una gara competitiva di 7 Km, una corsa non competitiva della stessa lunghezza e una passeggiata ludico motoria aperta anche ai meno allenati di 4 km.

Il ritrovo (con il ritiro dei pettorali) è alle 7.30 al parcheggio del Parco di Mondeggi, in località Capannuccia. Partenza ore 9.00. Il percorso si snoda interamente nel parco, in un contesto naturale di straordinaria bellezza naturalistica.

Saranno premiati i primi classificati (maschili e femminili) delle categorie assoluti, veterani, argento e oro. Info per iscrizioni e partecipazione: podistigrassina@gmail.com - 347 3587633 – T. 333 8375293.

