Cena al ristorante, ma è agli arresti domiciliari: in carcere

Doveva essere a casa perché agli arresti domiciliari ma i carabinieri lo hanno trovato a cena in un ristorante di Forte dei Marmi. Parliamo di un 28enne residente in Versilia, che è stato arrestato la scorsa domenica. Ha cominciato a inveire contro i presenti al ristorante e contro i camerieri. Per questo la direzione ha chiamato i carabinieri, i quali lo hanno trovato a piedi ancora in stato di alterazione. È stato identificato e fermato, non senza difficoltà. Il gip del tribunale di Lucca ha emesso la revoca dei domiciliari e il trasferimento in carcere. Adesso il ventenne si trova nel carcere di Massa.