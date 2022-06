Ciclismo Vicopisano, Alessio Anguillesi conquista il titolo provinciale Allievi di Pisa

Nuove soddisfazioni e vittorie per il campioncino di ciclismo di San Giovanni alla Vena, Alessio Anguillesi, dopo aver sfiorato la vittoria ed essere arrivato secondo, il 5 giugno, con la delegazione toscana, della gara nazionale “3º Memorial Giuliano Lasagni-5º Memorial Vittorio Berardi”, a Fiumicino di Savignano sul Rubicone.

"Domenica scorsa, a Ponsacco - dice il Vicesindaco con delega allo Sport, Andrea Taccola - Anguilesi, ottimo passista veloce, che ora corre con la Coltano Grube, ha conquistato il titolo provinciale Allievi di Pisa per il 2022 e il suo nuovo team, Casano Matec di Christian Castagna lo ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni.

Castagna - continua Taccola - ha detto che lo stavano monitorando da due anni, per il suo talento. E sappiamo bene che era nel taccuino di molte altre squadre che avrebbero voluto averlo in organico. Qualcosa che ci rende orgogliosi, come Amministrazione e come comunità. Vicopisano si conferma un territorio di ciclismo e di sport! In bocca al lupo Alessio e ancora complimenti, continueremo sempre a seguirti!"

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa