D.istinto, a Pontedera serata di gala per chi ha lottato contro la pandemia

Mancano pochi giorni al primo appuntamento di D.istinto, l’evento che si terrà a Pontedera giovedì 23 giugno.

Moira ed il marito Riccardo Zingoni sono titolari dell’agenzia immobiliare Belfiore ed insieme hanno coinvolto altri imprenditori locali (Marco Bracaloni, dott. Alessandro Carmignani, dott. Roberto Carmignani, Simone e Luisa Morelli) che con grande entusiasmo hanno risposto presente e si sono lanciati in quella che si prospetta una serata davvero da non perdere.

Di che si tratta? A rispondere uno dei cinque organizzatori che, a fanali spenti, si sono dedicati a questa cosa negli ultimi due mesi, Moira Quartieri: "Siamo reduci da due anni complicatissimi. La pandemia ha come congelato il pianeta e ci ha tenuto prima chiusi in casa e poi in grande apprensione. È stata dura, durissima, e tutti ci si augura che il peggio sia finalmente alle spalle. Con questa serata ci si propone di tributare un pubblico ringraziamento ai cinque profili che si sono distinti, che non si sono mai tirati indietro nel combattere la pandemia, nel supportare chi ne avesse bisogno, nel mettersi in luce come simbolo di una comunità tenace come la nostra che non ha mai ceduto di un centimetro".

Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, si è subito messo a disposizione coinvolgendo il suo vice Alessandro Puccinelli e gli assessori del comune toscano per segnalare alcuni dei profili che la sera del 23 Giugno presso Amalia, il bellissimo locale sul lago, ritireranno il riconoscimento sul palco dinanzi ad oltre 250 invitati.

I trofei per i protagonisti sono vere è proprie opere d’arte realizzate da Giada Fedeli, in arte Gammaphi, artista nativa volterrana che sta ottenendo importanti riconoscimenti a livello nazionale.

Conducono la serata lo showman Guido Genovesi (ex Grande Fratello) in compagnia di Marco Gherardini, due professionisti dell'intrattenimento molto conosciuti dal grande pubblico e che non mancheranno di far divertire e coinvolgere premiati, organizzatori ed ospiti.

L'evento è rigorosamente su invito e ha fatto registrare il tutto esaurito.

Oltre ai membri dell'amministrazione comunale, saranno presenti numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine, della medicina, dello sport e dello spettacolo.

Fitto riserbò sul nome dei 5 prescelti ma numerose le nomination, chi saranno i primi ad aggiudicarsi l'ambito premio? Già, perchè nelle intenzioni degli organizzatori, c'è quella di rendere l'appuntamento annuale e quindi non resta che dichiarare: buona la prima!

Appuntamento giovedi 23 giugno a partire dalle 19,30 presso Amalia Laghi (Via delle Prunacce, 2) a Pontedera.