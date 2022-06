Il Gruppo Pattinaggio San Miniato fa il bilancio dei campionati Italiani a Cassano D’Adda

Positivo il bilancio del Gruppo Pattinaggio San Miniato dopo la trasferta a Cassano D’Adda (MI), per i Campionati Italiani su strada. Guidati dal coach Enrico Papa, la rappresentativa giallorossa ha dimostrato grande determinazione e un’ottima preparazione, trovandosi sempre più vicina alla parte alta della classifica.

Molto brave Asia Ferri e Maya Baldini che si trovavano al loro debutto in una manifestazione di altissimo livello, che fa parte gli” Italian Roller Games 2022”, e hanno pure dovuto affrontare la pioggia. Nella categoria Aliievi Braian Borges e il pontaegolese Alessandro Peccianti si sono espressi con coraggio nelle gare di fondo in cui Alessandro ha conquistato per ben due volte la finale piazzandosi ad un onorevole 16° posto della 5000 a punti. Tra gli Juniores, Filippo D’alloro e Alessio Taormina hanno raggiunto la consapevolezza di poter competere con i migliori, a conferma del processo di crescita tecnica, atletica e umana di questi ragazzi cresciuti nel bacino sanminiatese.

“Sono molto soddisfatto- dichiara il coach Enrico – e al tempo stesso sono consapevole che questi ragazzi possono crescere ancora molto, voglio lavorare ancora più duramente per preparare il prossimo appuntamento di alto livello, i campionati italiani a Bellusco, nel mese di Luglio.”

Intanto la squadra si prepara per i Giochi Nazionali “Bruno Tiezzi”, il più grande appuntamento per le categorie giovanili, che si svolgerà questo weekend a Cremona.

Fonte: Ufficio stampa